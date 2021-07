Le plateformer Ayo The Clown est disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le cousin de Oui-Oui ?

Vous incarnez Ayo, un clown tout mignon à la recherche de son meilleur ami : Bo, son chien mystérieusement disparu. Ayo devra explorer huit régions, des collines luxuriantes au loufoque Water World et jusqu'à Candy Land, incroyablement doux, à la recherche d'indices sur l'endroit où se trouve Bo (putain et il y en a qui vont à Pripyat ...).Ce monde est plein d'âmes charitables, mais méfiez-vous des ennemis diaboliques qui sont là pour vous faire du mal.Retrouvez Ayo sur PC et Nintendo Switch dès maintenant.