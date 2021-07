King Richard se dévoile dans une première bande-annonce

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Prince of Tennis

, produit par Warner Bros. Pictures et réalisé par Reinaldo Marcus Green, s’inspire d’une histoire vraie. Richard Williams, homme déterminé, a élevé deux des plus grandes sportives de tous les temps, qui finiront par marquer le monde du tennis à jamais.Sachant précisément l’avenir qu’il veut bâtir pour ses filles, Richard a tout prévu pour faire de Venus et Serena Williams des figures de légende : grâce à ses méthodes peu orthodoxes, il réussira à les emmener des rues de Compton jusqu’aux courts de tennis des plus grands championnats internationaux. Ce film, qui se veut émouvant, témoigne de l’importance de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable en l’autre qui permet de marquer durablement le monde.Bref, si vous vous intéressez au tennis et en particulier aux légendes vivantes que sont les sœurs Williams, ce film devrait vous intéresser… Moi à part sur Wii Sports, le tennis -et le sport en général-, ce n’est pas ma tasse de thé.