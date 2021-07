Back 4 Blood : Beta, bande-annonce, infos

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Massacrer du zombie, une activité conviviale

Warner Bros Games et Turtle Rock ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur jeu de tir JcJ coopératif,Pour rappel, Back 4 Blood se déroule après la propagation d'une épidémie catastrophique au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du diable. Un groupe de vétérans de l'apocalypse connu sous le nom de Nettoyeurs, que les événements ont endurci et incité à se battre pour sauver l'humanité, s'est formé pour affronter les abominables Infestés et assainir le monde.La beta ouverte sera disponible en accès anticipéet sera accessible pour les joueurs ayant précommandé le jeu, mais aussi pour ceux qui auront été tirés au sort après s’être inscrits ici . Ensuite, la véritable beta ouverte aura lieuCelle-ci introduira le nouveau mode « Nuée » où deux équipes de 4 s’affrontent incarnant tour à tour Nettoyeurs et Infectés, mais aussi du contenu de campagne supplémentaire.La beta sera disponible sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC.Enfin, Back 4 Blood est prévusur toutes les plateformes citées ci-dessus et sera en cross-play. Et en plus de la participation à l’accès anticipé de la beta, les joueurs ayant précommandé le jeu obtiendront un pack de skins nommé Armes d’Elite de Fort Hope…Bref, pas mal de nouvelles infos et une bande-annonce, de quoi faire patienter les fans encore un peu !