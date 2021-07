Pathfinder : Wrath of the Righteous en précommande dès maintenant

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est la banquière qui va être contente

La Core Edition comprend une copie numérique du jeu.

La Commander Edition comprend le jeu, un artbook, la bande-son numérique, une carte du monde numérique et des objets en jeu.

La Mythiс Edition comprend le jeu, l’artbook, la bande-son numérique, la carte du monde numérique, des objets en jeu, le season pass avec les trois DLC, dont un nouveau mode roguelike.

Le RPG en vue isométriquearrivera sur consoles (Playstation et Xbox) d’ici la fin 2021, ce second opus de la licence qui est la suite directe du premier, Pathfinder : Kingmaker sorti en 2018. Le jeu est dès à présent disponible à la précommande.La version PC via Steam, GOG et Epic sera disponible à compterDiverses éditions seront disponibles :Pour toutes les éditions de précommande, vous aurez un bonus : 3 skins supplémentaires de compagnons animaux, 2 objets en jeu (bottes et amulette) et un animal de compagnie "Owlcat" en jeu.