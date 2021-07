Mortal Shell dévoile la date de sortie de The Virtuous Circle, sa plus grosse mise-à-jour jusqu’ici !

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Fallgrim nous voilà !

Le mode de jeu The Virtuous Cycle veut réinventer le voyage des joueurs à travers Fallgrim. À chaque mort, les adversaires se mélangeront. Les joueurs ne pourront plus être sûrs de ce qui les attend, ce qui propose un défi alléchant aux vétérans du jeu.

Disséminés à travers le pays, des piliers conféreront de nouveaux talents dont les joueurs vont pouvoir hériter. Avec plus de 100 nouvelles capacités à découvrir et à combiner, des améliorations d'armes exotiques aux manœuvres de combat entièrement nouvelles, les joueurs sont libres de créer et de développer leur propre style de combat encore un peu plus.

The Virtuous Cycle permet également aux joueurs de contrôler Hadern, qui était autrefois leur insaisissable professeur, et que maintenant les joueurs vont pouvoir posséder en tant que cinquième Shell. Jouable à la fois dans la campagne principale de Mortal Shell et dans The Virtuous Cycle, l'arbre de compétences unique d'Hadern débloque de nouveaux talents, de la maîtrise de la dague à une capacité qui permet d’absorber les dégâts.

L'extension contient également l'Axatana, l'arme la plus vénérable de Fallgrim. Entre les mains du joueur, l'Axatana se plie à sa volonté et peut prendre la forme d’une lourde hache ou de deux katanas. Des mouvements uniques sont également à débloquer pour les deux positions.

Playstack annonce que, son jeu à succès, recevra sa plus grosse mise à jour jusqu’iciCette extension roguelike sera lancée sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et sur PC via GOG et Epic, mais également via Steam, car le 18 août marquera aussi l’arrivée du jeu sur Steam ! Le DLC sera affiché au prix de 6,99 €, ce que je trouve somme toute très raisonnable.Bref, un gros DLC qui va allonger la durée de vie du jeu en particulier pour les plus complétionnistes d’entre vous. Et je suis sûre que les fans en sont déjà tout émoustillés !