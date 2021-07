Skydome, un nouveau MOBA, est sur le point de débarquer

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Un de plus

, le jeu en ligne multijoueur en 4 contre 4 de gamigo, est sur le point d’ouvrir ses serveurs pour que tout le monde puisse y joueren accès anticipé.Le jeu veut proposer, en plus des MOBAs classiques, la possibilité de contrôler certains monstres pour provoquer le chaos dans la défense adverse, la possibilité de déployer des murs et des tours pour se protéger, mais aussi un système d’invasion avec des vagues de monstres à affronter en échange de buffs.Le début de l'Early Access verra également le coup d'envoi du premier Battlepass de cette saison et le début d'une rotation libre pour les champions jouables.Les joueurs fondateurs ont la possibilité d'accéder aux serveurs une semaine avant tout le monde, le 11 août. Le jeu sera disponible à la fois sur Glyph, la plateforme en ligne de gamigo, et sur Steam.Cela étant, je ne pense pas beaucoup de bien de gamigo. En général, leur modèle économique ressemble beaucoup trop à du pay-to-win et j’espère qu’ils ont appris de leurs erreurs pour Skydome… A voir.