Une bande-annonce pour Kitaria Fables, un simulateur d’agriculture trop mignon

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Attention aux miaonstres !

PQube nous dévoile une bande-annonce pour leur futur RPG d’action-aventure,, qui sera disponiblesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Des versions physiques seront disponibles sur PlayStation et Switch.Le jeu veut offrir une vraie gestion de l’agriculture avec tout un tas de graines pour redonner vie à notre environnement, mais aussi pour récolter les ressources nécessaires à votre ravitaillement et à la confection d’armes. Ces dernières, des armes de corps-à-corps, des arcs et de la magie, vous serviront à combattre les monstres et divers brigands en temps réel.Vous pourrez aussi personnaliser votre personnage et vous liez d’amitié avec les villageois, seul ou en coop locale.Bref, un Stardew Valley like, mais absolument adorable.Et moi, j’aime les Stardew Valley like et ce qui est mignon.