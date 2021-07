- Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Dure journée pour la musique

Débat générationnel au boulot !Bon, sérieusement, paix à Joey Jordison et Dusty Hill, respectivement batteur du groupe Slipknot et bassiste du groupe ZZ Top.Personnellement, je fais partie de ces gens pour qui la mort de figures de la culture -quelle qu'elle soit- a peu d'impact, mais apparemment, certains étaient bien plus affectés au travail suite à ces annonces.Surtout chez les "anciens", la génération de Cedric en clair.Alors au début, j'étais plutôt branché blague sur les Jeux olympiques au bureau à jouer au tennis au-dessus des imprimantes, mais j'ai dû improviser avec le sujet d'actualité.On se retrouve demain avec des news un peu plus joyeuses, je l'espère.