Du nouveau contenu pour New Pokemon Snap

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le safari reprend

Les joueurs depourront télécharger une mise à jour de contenu sans frais, comprenant vingt Pokémon supplémentaires et 3 nouvelles zones : le Chemin Caché, le Fleuve Rabord et les Terres Désolées, toutes les trois ayant un cycle jour et nuit disponible.Ce contenu arrivera