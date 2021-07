- La suite attendue de BLUE REFLECTION est annoncée

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ca demande un peu de réflexion

Suivez trois étudiantes, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo, et Yuki Kinjou. Celles-ci se retrouvent transportées sur une mystérieuse académie flottante et vont chercher à rentrer chez elles, mais premier problème, elles ne se souviennent que de leur nom.Une issue menant à un autre monde apparaît plus tard sur leur chemin, mais lorsque les mystères sont proches d'être révélés, elles sont attaquées par des monstres. C'est en les affrontant qu'elles débloquent ainsi des pouvoirs, qui deviendront de plus en plus puissants.arrivera en Europeet sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 grâce à une mise à niveau gratuite et PC via Steam.