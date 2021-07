- SkyDrift Infinity est arrivé sur consoles et PC

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Devenez le maître de l'air





débarque sur Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu PC de type arcade bourré d'action, axé sur une expérience de vol rapide et ludique, en solo ou multijoueur. Dans différents modes de jeu, vous pourrez participer à des matchs à mort et à des courses explosives en utilisant des avions plus ou moins modernes, équipés jusqu'aux dents d'un arsenal.Jouez seul, entre amis ou contre des challengers en ligne. Pour vous détendre, le jeu vous propose d'explorer des îles exotiques, les lieux des courses et les modes arène et, ici, pas de 2D pour vous limiter.