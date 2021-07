- Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 17:15:00 par Marion Bétremieux

La journée de l'amitié

Salut, salut,Mes excuses pour le retard, c'est depuis le cocon familial que je vous parle. Aujourd'hui est une longue journée pour moi, car nous fêtons l'anniversaire du doyen de la famille (bon anniversaire papy !). Alors il a fallu réunir tout le monde autour de la table, et là... C'était un peu compliqué.Mais on a réussi, malgré les minuscules tables du restaurant ! Ce qui signifie donc que le repas a pu durer 5 heures et que par conséquent, c'est la bouche pleine et le ventre prêt à exploser que je vous produis ce dessin du jour.En bref, on sait tous à quel point Cedric adore nous prouver tout son amour pour nous, ses collègues.Mais ça ne l'empêche pas de nous tester en retour aussi...Allez, je vous retrouve lundi !(Aïe aïe aïe, je suis en retard...)