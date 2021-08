Le jeu d’enquête Murder Mystery Machine annonce une date de sortie !

Publié le Lundi 2 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

La Mystery Machine, c’est pas dans Scooby-Doo ?

Microids annonce que son jeu d’enquête, développé par le studio Blazing Griffin, sortira en version numérique le 25 août sur PC via Steam, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Dans Murder Mystery Machine, vous rejoindrez la D.C.A., la District Crime Agency. Votre mission : aider les détectives Cassandra Clarke, jeune recrue de la brigade, et Nate Houston, un inspecteur expérimenté, à résoudre des affaires plus mystérieuses les unes que les autres.Tout commence avec l’assassinat de l’homme politique Frank Daniels, qui semble maquillé en cambriolage. Nos deux héros vont rapidement se retrouver au cœur d’une série de crimes complexes et interconnectés…Vous serez amenés à enquêter sur les scènes de crimes afin de collecter des indices et vous devrez faire appel à vos capacités de déduction pour connecter les faits entre eux. Vous devrez également interroger les suspects, le tout dans l’espoir de mettre la main sur le ou les coupables…Bref, un jeu d’enquête qui s’annonce tout à fait classique. Peut-être un peu trop pour certains. Après, comme vous le savez à force, j’adore les jeux d’enquête alors, si j’en ai l’occasion, je testerais celui-ci pour savoir s’il arrive à dépasser ce défaut apparent grâce à une histoire bien ficelée…A noter que si vous voulez en apprendre plus, Murder Mystery Machine aura un stand lors de l’Indie Arena Booth Online, un genre de convention en ligne. Vous pourrez tester la démo du jeu et découvrir de nombreuses vidéos à son sujet.