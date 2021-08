(TEST) Fishing : North Atlantic (PS4, PC, Xbox One)

Publié le Lundi 2 août 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Un marin d'eau douce

Aaah, les jeux de pêche... Toujours un plaisir de se marrer sur ces simulations très souvent mal équilibrées, lentes et peu amusantes. Au final, on trouve un malin plaisir à se moquer de ces défauts avant de se lasser par le manque de dynamisme. Donc on a fait testéà Julia, car on sait qu'elle a une patience sans limite.Et là, on a été servi.Entre le choix du personnage "homme ou femelle" et les performances graphiques sous-évoluées, il y a de quoi se poser des questions quant au développement du jeu et ses ambitions de ventes. De plus, le jeu nous prouve une fois de plus qu'une simulation n'est pas toujours un jeu et encore moins un jeu amusant.En bref, on ne le recommande qu'aux fans de pêche et, surtout, aux fans hardcore de simulations.Je vous avouerais que le seul jeu de pêche auquel je touche, c'est dans Final Fantasy XV et c'est surtout pour avoir des nouvelles recettes de cuisine à la clef. Et là encore, j'emploie simplement la méthode bourrin avec un fil de pêche ultra résistant et de la pêche en masse, bien plus amusant que toute la stratégie qu'on nous conseille.Je vous laisse avec le test du jeu, ça m'a donné faim cette histoire.