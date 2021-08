The Falconeer : Warrior Edition dévoile un nouveau trailer

Publié le Lundi 2 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Fly, fly away

Trailer Nintendo :

Trailer Playstation :

sort le 5 août et est disponible en pré-commande pour PlayStation 4/5 pour 29,99 €, et Nintendo Switch pour 34,99 €. Le DLC Edge of the World quant à lui sera disponible à l'achat sur Xbox depuis le Microsoft Store et sur PC via Steam pour 7,99 €. L'extension est également disponible sur PlayStation 4/5 et Nintendo Switch.Vous êtes un Falconeer, puissant guerrier du ciel dans un vaste monde océanique déchiré par des générations de dissidence. Vous découvrirez la vie dans cet univers depuis de nombreuses perspectives et factions différentes. A travers votre voyage, vous tenterez de résoudre le mystère de l'Ursee, de son peuple et son histoire.