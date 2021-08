Venom 2 dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 3 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Oh, la belle rouge !

Le film, dirigé par Andy Serkis, revient avec une bande-annonce intitulée « Let it be carnage ! » en référence au symbiote Carnage qui sera de la partie.En effet, un an après les événements du premier film, le journaliste d’investigation Eddie Brock peine toujours à s’adapter à la vie avec Venom, un symbiote alien qui lui octroie des habiletés super-humaines et dont il se sert pour faire justice lui-même.Brock essaie de raviver sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui est devenu l’hôte du symbiote Carnage et qui s’est échappé de prison après une exécution ratée.La bande-annonce envoie plutôt du lourd en termes d’effets spéciaux et on espère qu’ils ont appris de leurs erreurs pour offrir un deuxième film meilleur que le premier. Après, je ne me suis pas intéressée au premier plus que ça, car même si j’apprécie les symbiotes de Spider-Man, ce ne sont pas mes comics préférés et Into The Spiderverse était un bien meilleur film de super-héros à mon avis. Peut-être qu’ils rajouteront les symbiotes dans la suite…Le film est prévu dans nos contréesau cinéma.