Fishing Adventure bientôt sur Xbox One et Xbox Series

Publié le Mardi 3 août 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui mordra à l'hameçon ?

Le 13 août 2021,arrivera sur Xbox One et Xbox Série X/S. Auparavant, le jeu était déjà disponible sur PC et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu de pêche à la première personne qui a fait ses débuts sur PC en 2019, il propose aux joueurs, plus de 30 espèces de poissons et 7 grandes pêcheries, basées sur des lieux réels de différentes régions du monde (comme les États-Unis ou la France), ainsi que des outils de pêche très réalistes pour une meilleure immersion.