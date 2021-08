- Un nouveau mode de jeu disponible dans Clancy's Rainbow Six Siege

Publié le Mardi 3 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ah les parasites...

Ubisoft annonce, le nouvel événement PvP à durée limitée desera jouable du 3 août au 24 août.Inspiré du prochain jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Containment placera les joueurs dans une version retravaillée de la carte Consulat, qui est envahie par le parasite Chimera et leur permettra de découvrir un nouveau mode de jeu appelé Destruction de Nid.Du 13 au 15 août, Rainbow Six Siege sera disponible gratuitement, période durant laquelle les joueurs pourront gagner deux fois plus de Points de Bravoure (ça, on aime).Containment offrira aux joueurs un premier aperçu de l’univers de Rainbow Six Extraction dans Rainbow Six Siege. Cet événement spécial propose une équipe d’agents REACT, qui correspondra à l’équipe des assaillants partie en intervention afin de détruire les Nids du parasite Chimera.Ce nouveau mode de jeu poussera les joueurs à se battre pour contrôler un Nid. Les assaillants se verront proposer un scénario à deux niveaux : ils devront tout d’abord détruire le Nid pour ensuite accéder à l’objectif final et gagner la partie.L’événement sera accompagné d’une collection de 33 éléments de personnalisation uniques pour IQ, Ace, Blackbeard, Amaru et Zero du côté des assaillants et pour Aruni, Jager, Kaid, Mira et Warden du côté des défenseurs.