PS Now : Les jeux du mois d’août sont là !

Publié le Mardi 3 août 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

De quoi occuper cet été ENCORE pluvieux…

Aujourd’hui arrivent sur PS Now les jeux du mois d’août et on est vraiment sur de bons titres :En l’an 11945, la Terre a été abandonnée par les humains qui ont fui après l’arrivée de puissantes machines extraterrestres. Au sol, seuls des androïdes sans nom sont envoyés pour combattre. Vous allez suivre l’histoire de trois d’entre eux et en apprendre plus sur ce conflit et les machines… Qui sont-elles et pourquoi viennent-elles détruire la Terre ?Dans un univers inspiré du Cyberpunk, la tour Dharma, Jack le Ghostrunner, votre personnage, s’éveille sans mémoire autre qu’aider l’intelligence artificielle nommée l’Architecte. Pour cela, il doit traverser des environnements dangereux grâce à un gameplay très inspiré de Mirror’s Edge et s’occuper soigneusement des ennemis, car ces derniers le tuent en un coup.Y a-t-il besoin de présenter le jeu de Toby Fox ? Vous incarnez un enfant tombé dans la faille dans laquelle les monstres ont été bannis après une guerre contre les humains. Afin de sortir de la faille, vous allez devoir explorer le monde et rencontrer tout un tas de personnages hauts en couleur qu’il vous faudra affronter et décider d’épargner… ou non. La fin dépendra de vos actions.