A Gummy’s Life, un party game très sucré, dévoile une sortie console

Publié le Mardi 3 août 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Attention aux caries

Le studio EP Games a annoncé que son party game sur le thème des bonbons,sortirait sur PS et Xbox plus tard dans l’année, après une sortie sur Steam et Switch il y a trois ans.Il s’agit d’un jeu jouable en local ou en ligne dans lequel vous allez pouvoir choisir votre bonbon (du nounours en passant par la bouteille de coca). Chacun a des stats différentes afin de plonger dans des combats inspirés des battle-royale et qui se veulent difficiles à entièrement maîtriser. Le gagnant remporte tout, y compris le déblocage de nouveaux bonbons.Il y a pas mal de modes de jeux différents qui changent drastiquement le gameplay comme la patate chaude, le match à mort par équipe ou le chacun pour soi. Jusqu’à 8 bonbons peuvent rejoindre localement la partie pour des mêlées entre amis.Cette nouvelle version contiendra d’ailleurs plus de cartes, plus de bonbons et plus de cosmétiques.Bref, ce n’est pas du tout mon genre de jeu, mais le concept est fun et, si c’est votre truc, peut-être lui laisserez-vous sa chance ?