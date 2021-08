- Netflix dévoile la bande annonce de la partie 5 de La Casa de Papel

Publié le Mardi 3 août 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Fini de rire

Petit récapitulatif des évènements précédents :



Le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis maintenant plus de 100 heures. Lisbonne a été sauvée, mais les membres de la bande s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, cette fois, il ne sait pas comment s’évader.Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque-là : l’armée (ça rigole plus).La fin du plus grand casse de l’histoire est plus proche que jamais, le braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte.Rendez-vouspour le début de cette bataille finale.