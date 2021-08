- SMITE : La bande-annonce de la nouvelle divinité est là !

Publié le Mardi 3 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Attention à ne pas tomber de Charybde en Scylla…

nous dévoile dans une bande-annonce sa nouvelle divinité : mi-fillette, mi-monstre marin, la Grecque Charybde sera la nouvelle divinité de SMITE avant la fin de ce mois d'août. Elle appartiendra à la classe des Chasseurs.Charybde manie une excroissance organique, la Mâchoire, et peut disparaître toute entière à l'intérieur de violents tourbillons. À l'image de Poséidon, son père, elle tire sa puissance de la marée.Le studio promet plus d’informations sur Charybde sur le site de SMITE, juste après la présentation de la prochaine mise à jour qui sera diffusée sur leur chaîne Twitch demain !Et comme SMITE est mon MOBA préféré (ou le seul que j’apprécie, ça dépend du point de vue), je suis contente de voir une nouvelle divinité, que je connais bien plus (et qui n’est pas vraiment une divinité), s’ajouter à la fête.