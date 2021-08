Publié le Mardi 3 août 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Le Blotaire

F1 2021 Ratchet & Clank Rift Apart Spider Man : Miles Morales

F1 2021 Assassin's Creed Valhalla Necromunda : Hired Gun

F1 2021 Fifa 21 GTA V : Edition premium

Fifa 21 GTA V : Edition premium Forza Horizon 4

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D

Les Sims 4 : Vie à la campagne F1 2021 Les Sims 4 : Édition Standard

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 29ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine on l'illustre avec un fromage. Cette semaine il s'agit du Blotaire, un des rares fromages de brebis d'Auvergne. Il est à base de lait cru, assez moelleux et est fortement inspiré du St-Nectaire et en possède toutes les caractérisques visuelles.Alors que les jeuxcontinuent de mettre les gaz,est de retour au classement général etdominent la catégorie PC grâce à la sortie de la nouvelle extension.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021 :Sur PlayStation 5 :Sur XBox Series :Sur PlayStation 4 :Sur XBox One :Sur Nintendo Switch :Sur Nintendo 3DS :Sur PC :