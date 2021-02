(TEST) Super Mario 3D World + Bowser en furie (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 11 février 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a bon

Vincent a testé Super Mario 3D World + Bowser en furie sur Nintendo Switch. Nous vous proposons de découvrir son test ci-dessous.Voilà.Oui, bon, je sais, mais des fois, on n'a pas d'idée d'intro, pas d'idée de connerie, on a froid, on a le nez qui coule et plus de café en stock. Donc.Vincent a testé Super Mario 3D World + Bowser en furie sur Nintendo Switch.