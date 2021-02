- Star Trek Picard, la saison 1 en DVD et Blu-Ray

Publié le Jeudi 11 février 2021 à 11:20:00 par Sylvain Morgant

Disponible au rayon surgelé

Sortie en janvier 2020 sur Amazon Prime, Star Trek Picard est l'une des dernières itérations de la saga de science-fiction Star Trek. Elle est sortie en coffret Blu-Ray et DVD depuis la fin janvier.Comme son nom l'indique, elle est centrée sur l'amiral à la retraite Jean-Luc Picard, juste avant qu'il ne lance sa chaîne de produits surgelés.Se déroulant 14 ans après sa démission de la Fédération à la suite d'une différence de point de vue concernant l'aide à apporter aux Romuliens, cette série va suivre Picard sortant de sa retraite pour sauver Soji et Dahj des androïdes biologiques créés d'après l'esprit de Data.N'étant pas vraiment familier avec l'univers de Star Trek, ayant vu certains des films et certaines des séries TV mais sans connaître tout sur le bout des doigts, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par cette série.Facile d'accès, ne nécessitant pas donc pas d'avoir l'encyclopédie Star Trek sous la main et ne se référant pas non plus aux films et séries précédentes en permanence, elle se regarde avec gourmandise.Jouant parfaitement avec le fait que l'acteur principal Patrick Stewart n'est plus tout jeune, elle montre un vieux Picard, quelque peu désabusé et déçu par le chemin qu'a pris la Fédération.Au dire de l'acteur, la série est bien partie pour durer 3 saisons.Concernant le contenu des coffrets Blu-Ray et DVD, on retrouve quelques scènes coupées sur certains épisodes, des commentaires audios des journaux de bords, des documentaires/making-of sur la genèse de la série ainsi qu'un court métrage inédit "Children of Mars".Niveau technique on nous promet de la vidéo 16x9, 2.39 et de l'audio Anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et Français en 5.1 Dolby Digital pour le Blu-Ray et du Dolby Digital 5.1 pour toutes les langues sur le DVD. Avec des sous-titres en Français, Anglais, Allemand, Danois, Espagnol, Finlandais, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien et Suédois.