- Glory of the Arena : tu aimes les jeux avec des gladiateurs ?

Publié le Jeudi 11 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jeu de combat en arène, Glory of the Arena est un jeu multijoueur. Vous allez en effet affronter d'autres joueurs, sur le sable et au milieu des cris d'encouragement des spectateurs.Qu'il s'agisse de combat à pieds, en char, avec ou sans animaux... à vous de faire vibrer la foule. Car d'autres joueurs peuvent assister à votre combat et ils devront, alors, décider si vous méritez les honneurs ou non.Le jeu est prévu sur PC dans le courant de l'année.