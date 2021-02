R-Type Final 2 : découvrez le gameplay du jeu

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Fast & Furious

NIS America a dévoilé une nouvelle vidéo de R-Type Final 2. Cette nouvelle vidéo dévoile le gameplay du jeu. Pour rappel, le jeu est dans la lignée des précédents opus de cete saga culte des années 80., R-Type est une série de shoot'em up 2D, ambiance SF.Le premier R-Type Final est sorti en 2003 sur PS2 et 18 ans après, donc, une suite débarque sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S. R-Type Final 2 sera disponible le 30 avril prochain.