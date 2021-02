Crash Bandicoot 4: It's About Time annoncé sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Logique

Activision a annoncé la sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time sur PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch le 12 mars prochain.Déjà disponible depuis octobre dernier sur PS4 et Xbox One, le retour réussi d'une célèbre figure du jeu vidéo des années 90 bénéficiera d'un côté des avancées technologiques des nouvelles consoles et de l'autre de... euh... de la Nintendo Switch, quoi. Si vous avez déjà le jeu sur PS4, il sera accessible sur PS5 gratuitement et idem sur Xbox One vers la Xbox Series.Une version PC est également prévue plus tard dans l'année. Pour redécouvrir notre test du jeu, cliquez