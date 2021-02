Harmony's Odyssey : un jeu d'aventure tout mimi

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sorcière, sorcière, prends garde à...

Harmony est une jeune sorcière à la recherche de son chat, qui a volé sa magie et est en train de provoquer diverses catastrophes.Ajoutez des dragons pris dans les embouteillages, des pingouins fans de selfies, des minotaures joueurs de foot et vous aurez un aperçu de l'ambiance de ce petit jeu d'aventure avec puzzles à résoudre et des mini-jeux à compléter.Harmony's Odyssey sortira prochainement sur PC et Nintendo Switch.