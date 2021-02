- Nobody, la bande-annonce du SuperBowl

Publié le Mardi 9 février 2021 à 11:30:00 par Sylvain Morgant

His name is Nobody

Superbowl oblige, chaque coupure publicitaire a été l'occasion d'un festival de bandes-annonces et de spots de pub à plusieurs millions pour pouvoir vendre de la litière pour chat.Mais dans la liste des bandes-annonces diffusées, quelques-unes ont retenu notre attention.Notamment une petite bande-annonce pour le film Nobody.Réalisé par Ilya Naishuller avec Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Alexeï Serebriakov et Christopher Lloyd au casting, Nobody nous racontera l'histoire de Hutch Mansell qui pète une durite après avoir été victime, avec sa famille, d'un cambriolage. Ainsi commence une quête brutale pour montrer à sa femme et ses enfants qu'il n'est pas un pauvre "Nobody".Sortie fin avril 2021. Si Covid-19 le permet.