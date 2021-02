- Xbox lutte contre la solitude des aînés

Publié le Mardi 9 février 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Viens papy, on va niquer du noob

Xbox a lancé en décembre dernier le programme Xbox: Beyond Generations, qui vise à mettre en contact les djeunz et les croûlants.Au sein d'un même cercle familial ou même au sein d'un même quartier, Microsoft pousse les jeunes à jouer avec les plus âgés.Après, concrètement, à part claironner haut et fort qu'il faut "acheter plein de Xbox pour vos familles pour jouer ensemble", on a un peu de mal à comprendre les actions menées par Microsoft pour faciliter ce lien...