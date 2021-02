- Blood Bowl 3 vous pousse à boire de l'alcool

Publié le Mardi 9 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sans modération

Blood Bowl 3 sortira en août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce troisième opus de foot américain façon Heroic Fantasy violente s'offre une petite bande-annonce en forme de publicité pour de la bière.Parce que la bière, ça rend fort, ça fait courir vite et ça vous rend meilleur sportif.Seule petite précision : ça ne semble marcher que sur les nains.Non parce que moi, j'ai beau essayer, après 8 pintes, je commence à courir un brin moins vite, j'ai l'impression...