Viendez vous bastonner sur l'Open Beta de Guilty Gear - Strive

Publié le Lundi 8 février 2021 à 11:00:00 par Vincent Cordovado

Si vous aimez la castagne, sachez que l'Open Beta ge Guilty Gear -Strive-, le dernier épisode de la célèbre franchise Guilty Gear, sera jouable sur PS4 et PS5, du 19 février, à 04h00, jusqu'au 21 février, 15h00, et pas une seconde de plus.L'occasion pour les joueurs qui sont intéressés de pouvoir s'entrainer contre l'IA mais surtout, de se tirer la bourre entre joueurs du monde entier aux commandes des 13 combattants qui seront disponibles. Pour information, cette open beta sera cross-play, ce qui veut dire que les joueurs PS4 et PS5 pourront s'affronter tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.Si ça vous intéresse, c'est ici que ça se passe . On se dépêche, le nombre de codes d'accès à cette Open Beta est limité.Pour rappel, Guilty Gear -Strive- sera disponible le 9 avril prochain sur PS4, PS5 et PC. Les joueurs qui acheteront la version PS4 pourront basculer sur la version PS5 par la suite, gratuitement.