Windjammers 2 se dévoile un peu plus

Publié le Lundi 8 février 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Parce que se lancer un simple frisbee c'est dépassé

Il y a 23 ans sortait le premier Windjammers, un jeu sur borne d'arcade Neo Geo MVS qui a été adapté sur la console Neo Geo AES un an après. Le concept est un peu taré, il s'agit d'un mélange de match de tennis et de match de volley-ball. Sauf que vous n'avez pas de balle, mais un frisbee que vous lancez très fort contre votre adversaire. Ça fait beaucoup penser au jeu "Air Hockey" que vous retrouvez dans les bars ou dans les bowlings. Le but étant de mettre des points en frappant comme une brute dans les cages adverses.Après être ressorti sur Wii uniquement au Japon en 2010 puis sur PS4 et PS Vita en 2017, le jeu reviens pour un second épisode cette fois-ci sur PC, Switch et Stadia. Vous pourrez jouer seul ou en ligne dans plusieurs modes de jeu dont un "Arcade" vous permettant de vous entraînez avant de participer aux tournois.L'annonce fait aussi mention du retour de Steve Miller, un personnage qui était présent déjà dans la version sur borne d'arcade et qui est donc dans le coeur des fans.SI vous voulez essayer le jeu gratuitement, la démo est disponible juste ici. On ne sait encore rien de sa date de sortie, étant donné que le studio est en pleine phase de test et d'ajustement.