Festival Tycoon arrive pour sauver 2021

Publié le Lundi 8 février 2021 à 09:45:00 par Théo Valet

Plus qu'à prévoir un Bar Simulator et on est bon

On le sait, l'année 2021 est bien parti pour être exactement la même que 2020. On sera privé de cinéma, de bar, de boîte de nuit et bien évidemment de festivals. C'est là que le génie Johannes Gäbler intervient. En effet, il débarque seul avec un jeu qui va changer nos vies : Festival Tycoon.Dans ce jeu, vous devrez ni plus ni moins que créer le festival parfait. Pour ce faire, vous pourrez programmer les groupes, monter les scènes, organiser les line-ups, aménager les différents espaces et j'en passe. Le jeu sera un mélange de simulateur de construction, de management et de jeu de stratégie en temps réel. En plus de tout ça, le design du jeu à l'air vraiment réussi alors c'est tout bénef.Le jeu est prévu pour 2021 sur PC, on peut donc espérer qu'il sera là pour sauver notre été 2021. En attendant vous pouvez télécharger la démo juste ici pour avoir un avant-goût de ce qu'il en est.