Sortez vos katanas, Nioh 2 : The Complete Edition est disponible

Publié le Lundi 8 février 2021 à 10:30:00 par Vincent Cordovado

Sorti sur PS4 en mars dernier, Nioh 2 revient dans une version remasterisée sobrement intitulée The Complete Edition, sur PS5 et PC.Au programme des réjouissances, le jeu d'origine, les DLC sortis et surtout des graphismes revus à la hausse avec un affichage en 4K et un rafraîchissemment en 120 FPS. De quoi en prendre plein les mirettes.Pour rappel, nous avions testé Nioh 2 l'an dernier , l'avions adoré, mais ce n'était pas à mettre entre toutes les mains. Il faut aimer souffrir. Beaucoup souffrir.