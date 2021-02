- Les événements du nouvel an lunaire ont débuté sur Overwatch

Publié le Lundi 8 février 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Nouvelle année, nouvel événement

Overwatch, comme chaque année, fête le nouvel an lunaire. A cette occasion un événement à duré limité est proposé aux joueurs de toutes les plateformes.Cette année, vous aurez accès au mode de jeu "Chasseur de Primes". Ce mode (qui a l'air très fun) transforme le joueur qui effectue la première élimination de la partie en cible. Les autres joueurs deviennent chasseurs de primes et doivent l'éliminer. Celui qui élimine la cible prend son rôle et ça repart. Ce mode de jeu est prévu pour rester dans le mode Arcade du jeu après l'événement, les retardataires auront donc l'occasion d'essayer.On a aussi le retour des défis hebdomadaires. Ils vous permettront de déverrouiller des récompenses à durée limitée si vous remportez neuf parties chaque semaine. Les récompenses sont assez nombreuses, on a des nouveaux tags et des icônes comme d'habitude, mais aussi trois nouveaux skins. Chaque semaine, il sera possible d'en gagner un, vous aurez donc un skin pour Baptiste la première semaine, un pour McCree la deuxième semaine et un pour Faucheur la troisième et dernière semaine.En plus de tout ça, il y aura encore d'autre récompenses à gagner dont trois skins épiques et cinq légendaires pour Orisa, Ashe, Bastion, Echo et Fatale.Vous avez donc de quoi vous amusez pour tout le mois de février. L'événement prendra fin le 25 février prochain.