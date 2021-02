- Drive Buy arrive le 12 mars sur Switch et PC

Publié le Lundi 8 février 2021 à 10:45:00 par Théo Valet

J'ai pas tout compris mais ça à l'air drôle

Dans le jeu vidéo, il y a toujours des jeux qu'on ne comprend pas trop ou on se demande comment les Game Designers les ont imaginés. Drive Buy fait partie de ceux-là. Voyez-le comme un croisement entre Twisted Metal, Rocket League, Vigilante 8 et Mario Kart. Normalement, vous avez déjà l'idée du foutoir à venir.Apparemment, dans ce jeu, vous devez conduire un véhicule et effectuer des livraisons tout en combattant vos concurrents pour effectuer plus de livraisons qu'eux. Il n'y a pas vraiment de route à suivre et tous les moyens sont bons pour arracher la victoire jusque dans les dernières secondes de jeu.Vous pourrez inviter jusqu'à quatre amis pour jouer aux trois différents modes de jeu proposés. Dans "Bataille de livraison", vous devez effectuer le plus de livraison. Dans PayDay, vous devez garder le plus d'argent en esquivant les différents pièges sur le circuit. Et dans Piggy Bank, vous devez garder une tirelire cochon pour gagner le plus de pièces possibles. Si vous êtes touchés, vous perdez le cochon, qui passe à celui qui vous a touché.Pour jouer, vous aurez le choix parmi 6 personnages entièrement personnalisables ainsi qu'une multitude de véhicules.Le jeu est prévu pour le 12 mars 2021 sur Switch et PC. Vous pouvez tester le jeu sur Steam avec le lien juste ici.