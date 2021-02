- YS IX : Monstrum Nox est disponible sur PS4

Publié le Lundi 8 février 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Une histoire de héros, de ténèbres et de monde mystérieux

Sortez vos épées, vos boucliers, vos hallebardes et autres trucs pour taper des gros méchants monstres afin de faire triompher le bien contre le mal dans ce neuvième épisode de YS. Voila le pitch global de ce jeu d'action-aventure japonais développé par Nihon Falcom Corporation et édité par NIS America Inc.Le jeu est disponible seulement sur PS4 pour le moment et arrivera cet été sur Switch. Une "Pact Edition" est disponible pour 60€ avec le jeu, un mini artbook, la bande son sur CD et une jaquette réversible.