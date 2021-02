- The Falcon and The Winter Soldier font une battle de regards

Publié le Mardi 9 février 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Lethal Weapon Plus

Seconde série du MCU à débarquer sur Disney+ après WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier va donc suivre les aventures de Sam Wilson (Le Faucon) et James Barnes (le vrai) aux prises avec le Baron Zemo et sa fameuse cagoule violette. On retrouvera aussi Sharon Carter et le remplaçant de Captain America.Le tout a des gros airs des films Lethal Weapon (L'arme fatale) et ce n'est pas pour nous déplaire !Sur Disney+ le 19 mars.