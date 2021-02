We are Legion: Rome, un jeu de stratégie en sandalettes

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et en jupette

We are Legion: Rome est un jeu d'action avec des éléments de RPG dans lequel vous allez incarner Kasius, un légionnaire romain, en pleine guerre des Gaules, au côtés de Gaius Julius...Complots, trahisons, batailles sauvages, stratégies romaines... le jeu se veut réaliste dans son approche des combats.A sortir sur PC, Xbox et Playstation dans le courant de l'année.Et sinon, tu aimes les hommes en jupette, hmm ?