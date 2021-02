Warhammer 40,000 Battlesector, un nouveau jeu de stratégie

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sliltherine, éditeur et Black Lab Games, développeur, ont dévoilé leur nouveau jeu, Warhammer 40,000 Battlesector. Prévu pour mai prochain sur PC et cet été sur consoles Xbox One et PS4, Warhammer 40,000 Battlesector est un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant, comme vous pouvez vous en douter, dans l'univers de Warhammer 40,000.Une campagne solo est prévue, des modes multi aussi, dont des modes exclusifs au PC, comme le mode asynchrone.Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour participer à la bêta Une bande-annonce a été dévoilée. La voici.