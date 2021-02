The King of Fighters 2002 Unlimited Match est sorti sur PS4

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

En attendant le nouvel opus...

The King of Fighters 2002 Unlimited Match est désormais disponible sur PlayStation 4. Il est vendu au prix de 14,99 €. Le jeu propose 66 combattants, des améliorations graphiques, un gameplay retravaillé et des modes en ligne plus fluides, dixit les développeurs.Une version boîboîte sortira au printemps.En attendant la sortie de KOF XV, voilà une bonne occasion de taper sur la gueule de plein de gens, virtuellement tout du moins.