(TEST) Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 10 février 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une suite (très) dispensable

Grande saga lancée en 1997 et qui compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de jeux (sans oublier les dérivés...), Atelier s'offre un nouveau jeu, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Il fait suite, comme vous vous en doutez, à Atelier Ryza premier du nom.Le premier opus était sympathique mais pas inoubliable.Quid de cette suite ?Et bien c'est pire...