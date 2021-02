- Soul, faute de sortie cinéma sort en Blu-Ray, DVD et VOD

Publié le Jeudi 11 février 2021 à 10:20:00 par Sylvain Morgant

T'as le Soul Coco ?

Disque 1 : Les coulisses de la création du film en 2 reportages : « Portrait de Joe » ou comment la contribution de chacun a permis de créer ce personnage ; « Créer des mondes » ou les pistes de réflexion qui ont mené à la finalisation du « Grand Avant ».

Les commentaires audio de Pete Docter, Kemp Powers, Dana Murray et Mike Jones

Disque 2 : Les coulisses de la création du film en 3 reportages : « Plutôt profond pour un dessin animé » ou un semblant de réponse aux grandes questions existentielles ; « La musique et les sons de Soul » ou comment en faire un élément clé du film ; « Soul improvisé » ou comment les artistes des studios ont réussi à finir le film en période de Covid-19 ; « Culture jazz » ou la passion de l’équipe pour les géants de ce style musical

5 scènes coupées présentées par le scénariste Mike Jones et Kristen Lester : « Orientation des mentors », « Le repaire secret », « Entraide », « Vivre son rêve », « La séance photo »

Les différentes bandes annonce du film en américain, polonais et russe

Initialement prévu pour sortir au cinéma à l'été 2020, le dernier "chef-d'œuvre" de Disney s'est retrouvé sur la plateforme Disney+ en fin d'année dernière. Au moins pour les pays ayant accès au service de Streaming de Mickey.Bonne nouvelle pour ceux n'étant pas abonnés (les idiots), Soul va sortir en VOD ainsi qu'en Blu-Ray et DVD.La sortie digitale sera le 23 mars et la sortie physique le 9 avril.Niveau bonus nous aurons droit aux reportages sur la création du film, aux scènes coupées et à quelques bandes-annonces.Niveau technique on nous promet de la vidéo 16x9, 2.39 et de l'audio Anglais en 7.1 DTS HD Master audio, Français en 7.1 Dolby Digital Plus avec des sous-titres : anglais, néerlandais et français.On vous rappelle le pitch Soul : Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le « Grand Avant » – un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais vraiment saisi l’intérêt de vivre une vie humaine...PS : on l'a vu, on a trouvé ça très "bof".