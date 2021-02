- Wilmot’s Warehouse sort sur PS4

Publié le Jeudi 11 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Keskecé ?

Comme son nom ne l'indique pas du tout, Wilmot’s Warehouse est un jeu de réflexion qui vient de sortir sur PS4. Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et iOS, le jeu vous demande de classer vos produits stockés dans un entrepôt, de telle sorte qu'ils soient facilement retrouvables.A vous de choisir la méthode de rangement. Mais une fois que vos collègues débarquent pour vous les demander, il va falloir les retrouver très vite.Un comble quand on voit le bordel sur votre bureau, non ?