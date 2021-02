Publié le Jeudi 11 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Maman a Thor

Numéro un des ventes sur Steam cette semaine, Valheim s'est vendu à plus d'un million d'exemplaire depuis son lancement en accès anticipé.Un jeu de vikings, preuve que l'univers des ancêtres de Ikéa vous passionne, dnas lequel vous devrez bâtir des habitations et autres bâtiments tels que des forges, pour créer leurs propres armures et armes, construire des navires, des chariots, organiser des banquets en l'honneur des Dieux...Il s'agit d'un jeu d'exploration et de survie en coop dans un monde ouvert, généré aléatoirement dans lequel des créatures de la mythologie nordique rôdent...