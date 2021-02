Publié le Jeudi 11 février 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Pas de Series ?

Doodle Devil: 3volution sort sur PS5, PS4, Nintendo Switch et Xbox One le 11 mars prochain. A noter, l'absence de version Xbox Series... assez incompréhensible.Le jeu sera vendu 8,99 €. Il s'agit d'un jeu de réflexion et de puzzles dans lequel vous allez devoir combiner des éléments pour créer des zombies, des démons et autres monstres, dans le but de ravager le monde en proie aux 7 péchés capitaux.Le jeu est déjà sorti sur smartphone et a remporté un certain succès à cette occasion. Bon. Après... d'ici là à le sortir sur consoles, ce n'était peut-être pas obligé...