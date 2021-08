De nouveaux jeux arrivent bientôt dans le Game Pass

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Des jeux de courses et des roguelites

En août, les ajouts de jeux dans le Xbox Game Pass continuent avec notamment l’arrivée deet. Ils seront disponibles sur PC et consoles mais aussi en cloud gaming sur mobiles et Windows 10.Le jeuarrive quant à lui dans le catalogue console via EA Play List.De plus, EA et Codemasters ont annoncé que le nombre de titres disponibles via EA Play va augmenter avec l’arrivée de jeux de courses des franchisesetEn revanche, seuls les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront en profiter à partir du 10 août.