- Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 3 août 2021

Aïe, aïe, aïe ! C'est moche de vieillir...



Quoique je suis déjà pas rémunéré, je vous avoue que je survis à coup de dons bienveillants de mes potes.



Bon allez, je vais refaire le tour des news, histoire de voir si rien n'a été oublié.

Cher lecteur, nous avons un problème.En plus de se mettre aux achats compulsifs, Cedric perd la mémoire.Décidement, plus ça vient, plus on se demande s'il ne serait pas un peu sénile sur les bords...Encore ce matin, notre cher boss nous a raconté ses péripéties quant à sa quête désespérée d'un objet perdu qui se trouvait juste devant ses yeux. Alors on se demande si c'est soit sa vision qui déraille, soit sa mémoire, soit il est tout simplement paumé dans la vie. Remarque, dans le dernier cas, on se ressemblerait au moins sur un point.Enfin bref, je vous dis pas la galère quand il s'agit de faire le point sur les tests postés précédemment.Heureusement que je note tout !